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Батал Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о форуме в Москве: экономику Абхазии надо подстраивать под соседей

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Представители Министерства экономики Абхазии приняли участие в Московском экономическом форуме. Об этом в интервью Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра экономика Абхазии Батал Тарба.

"Московский экономический форум нам интересен по нескольким причинам. Россия в плане экономики —  наш крупнейший партнер, тот рынок сбыта, на котором наши товары можно реализовывать Естественно, что та ситуация, которая сегодня в российской экономике наблюдается, и как экономическая мысль, экономическая политика ситуацию меняет, нам очень интересно, мы должны быть об этом хорошо информированы, для того чтобы свою национальную экономику развивать и подстраивать под те конъектурные изменения, которые могут происходить у наших ближайших соседей в целом. Кроме того, мы стараемся всегда подчеркнуть какие-то интересные знания и модели развития, потому что спектр задач, спектр проблем, которые есть сегодня в России, от части схож с нашими текущими задачами. Естественно, что мы смотрим, как наши коллеги на те или иные угрозы реагируют, и стараемся прорабатывать схожие модели и механизмы", — сказал Тарба в эфире радио Sputnik Абхазия.  




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