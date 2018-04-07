Гусев: "Новичок" могут произвести сегодня 20 стран

" ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) проводит инспекцию на территории России, на тех предприятиях, где производились запрещенные вещества. Мне, кажется, что это вполне оправдано, если такие подозрения существуют.

Решение принятое ОЗХО о том, чтобы допустить португальских специалистов в наши химические лаборатории, это тоже имеет под собой основание. С другой стороны наши специалисты настояли на том, чтобы произвести ряд наблюдений, выезды на британские острова, в те лаборатории, где может производиться газ под названием "Новичок". Я должен отметить, что практически двадцать стран сегодня в состоянии произвести этот нервно-паралитический газ", — сообщил Гусев в эфире Sputnik.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела на прошедшей неделе одну инспекцию на территории России, сообщила газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Согласно опубликованной информации, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Кроме того, Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.

Россия провела одну проверку в Ирландии – также в рамках ОБСЕ и одну в США – по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).