Осадчий о популярности смайлов: люди ограничены во времени

Компания Apple разработала эксклюзивные эмодзи с изображением собак‐поводырей, людей в инвалидных колясках и другими рисунками. Почему растет популярность смайлов, об этом в эфире радио Sputnik рассказал проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Третий этап соревнования автогонщиков Mitjet Winter Cup, в котором выступает абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, проходит с 7-8 апреля в Сочи.
Светлое Христово Воскресение – один из древнейших и самых важных христианских праздников отмечается 8 апреля.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".
В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.
Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.
Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).
Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.
Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.
Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.
Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев прокомментировал ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании.
МИД Армении призвал все стороны наладить сотрудничество, чтобы провести всестороннее и прозрачное расследование "дела Скрипаля".