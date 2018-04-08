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Проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий
© Sputnik.

Осадчий о популярности смайлов: люди ограничены во времени

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Компания Apple разработала эксклюзивные эмодзи с изображением собак‐поводырей, людей в инвалидных колясках и другими рисунками. Почему растет популярность смайлов, об этом в эфире радио Sputnik рассказал проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий.

"Цивилизация человеческая всегда развивается по спирали, потому что на каждом новом ветке своего развития, мы приходим к тому, да немного не к тому. Возьмем хотя бы пиктографию, как новый способ передачи информации, в данном случае она ведь никак раньше становится единственным способом передачи информации, она является дополнительным инструментом. Смайлики позволяют сокращать время и пространство. Мы люди ограничены в одном ресурсе, во времени и пространстве. У смайликов есть ограничения существенные, потому что любой естественный язык, в том числе русский гораздо богаче предлагает инструменты для выражения эмоции.  Смайлики более скупые, а самое главное они не имеют национальной специфике. А каждый язык имеет национальную специфику. Искусственный интеллект срамится к тому, чтобы полностью подражать естественному", — сказал Осадчий в интервью радио Sputnik.




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