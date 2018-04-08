Осадчий о популярности смайлов: люди ограничены во времени

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Компания Apple разработала эксклюзивные эмодзи с изображением собак‐поводырей, людей в инвалидных колясках и другими рисунками. Почему растет популярность смайлов, об этом в эфире радио Sputnik рассказал проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий.