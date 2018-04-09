Саприн: бойкот ЧМ-2018 ударит по самим командам, которые не приедут

Спортивный комментатор Николай Саприн рассказал о том, к чему приведет политиков и спортсменов разных стран бойкот Чемпионата мира по футболу в России.

Очередной, 21-ый чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Впервые страной-хозяйкой чемпионата стала Российская Федерация. Омрачить предстоящее событие может бойкот ряда стран, к которому уже призвали Великобритания и Литва.

В частности, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил игрокам лучших сборных мира последовать примеру некоторых западных высокопоставленных лиц и бойкотировать ЧМ-2018 в России на фоне "дела Скрипаля".

Как отметил на радио Sputnik Литва спортивный комментатор Николай Саприн, такими мерами политики, в первую очередь, наказывают своих же спортсменов.

"Бойкот, конечно, скажется на качестве самого чемпионата мира, но ударит не столько по самому событию, сколько по тем командам, которые не приедут. Мне кажется, это слишком крайняя мера. Те футболисты, которые могли бы приехать, как раз сейчас находятся в своей лучшей форме для того, чтобы выигрывать такие крупные соревнования, занимать там призовые места. А в данном случае политики просто лишают спортсменов этого шанса", — отметил Саприн.

По словам спортивного эксперта, бойкотируя предстоящий чемпионат мира в России, команда может быть дисквалифицирована и не допущена к следующему турниру.

"Отказ от участия может повлечь санкции в отношении тех команд, которые откажутся от участия. Так, уже на следующий чемпионат мира в Катаре они попасть не смогут, они просто будут дисквалифицированы", — резюмировал Саприн.