Ачба о ремонте дорог в Сухуме: Адыгейскую приводим в чувство

Работы в этом месте начались еще в 2017 году, они включают в себя ремонт ливневой канализации, укладку труб, ремонт мостов, замену труб, перил мостов, а также непосредственно укладку дорожного полотна.

"Это переходящий объект, его начали ремонтировать в 2017 году, а продолжили три дня назад. На данном объекте задействовано три субподрядчика. До нового года мы положили 1500 метров асфальта, а общая протяженность дороги более трех километров. До конца месяца мы должны уйти с этой дороги, полностью ее завершить. Эта дорога была в очень убогом состоянии, мы начали ремонт с села Яштхуа, где люди еще до войны не видели асфальт. Средств, конечно, не достаточно, но мы согласились работать на те средства, которые есть, потому что лучше что-то делать, чем ничего. В итоге мы эту дорогу практически привели в чувство", — рассказал Ачба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Работы на улице Адыгейской проводятся в рамках программы Развитие автодорожной сети по Инвестиционной программе на 2017-2018 годы.



