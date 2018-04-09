Шаповалов: "дело Скрипалей" закончится некрасивым скандалом для Запада

Западным политикам скоро придется просить прощения за откровенную ложь, уверен политолог Владимир Шаповалов, комментируя информацию о том, что Посольство России в Великобритании отреагировало на сообщения прессы о возможном переезде бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также смене их гражданства.

Российское дипломатическое ведомство в очередной раз выразило сомнения в ходе расследования инцидента.

"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства – от животных до целых домов – уничтожены, реакция британских СМИ "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики ПМГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что такие сообщения заставляют беспокоиться о дальнейшей судьбе Скрипалей.

"В этой истории есть две составляющие: то, что якобы подвергшиеся химатаке люди живы и здоровы, и вторая – что этим людям, возможно, будет предоставлено убежище в США с изменением их персональных данных. В этой связи возникает вопрос: будут ли живы эти люди после того как якобы сменят их персональные данные? У меня возникает достаточно резонное подозрение, что таким образом западные спецслужбы пытаются убрать концы в воду и вслед за убитыми животными такими жертвами могут оказаться и два российских гражданина. Если на данный момент эти люди живы, то поручиться за их жизнь в ближайшее время, очевидно, невозможно, потому что спецслужбы могут не оставить им шанс, "зачищая" результаты своих провокаций", – полагает Владимир Шаповалов.



