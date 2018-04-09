Мелано: Россельхознадзор возьмет под контроль ввоз агропродукции из Абхазии

С 10 апреля Россия снимает запрет на поставки овощей, цветов и фруктов из Абхазии, при этом ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора, сообщила в эфире радио Sputnik Абхазия официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Учитывая то, что Россельхознадзором совместно с карантинной службой Абхазии были проведены масштабные работы по сокращению площадей и борьбе с мраморным клопом, Россельхознадзором было принято решение разрешить ввоз именно товарных, то есть крупных партий растительной продукции в Россию. При этом ключевым условием осуществления таких поставок является то, что каждая партия, сформированная для поставки на территорию России, будет проверена нашими экспертами на наличие карантинных вредителей. Вместе с тем, сохраняется запрет на поставки растительной продукции в ручной клади, в багаже", — отметила Мелано.

Ранее Юлия Мелано сообщила Sputnik о том, что мраморный клоп в Абхазии выведен искусственным способом.

Она отметила, что это несколько унифицированная форма, более совершенная и устойчивая. Поэтому Россельхознадзор не исключает того, что на территории Абхазии произошла биологическая диверсия.

Россельхознадзор со 2 апреля ввел временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.



