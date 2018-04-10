13:31 10 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Александр Гришин
Вадим Анцупов

Гришин о ЧМ по футболу в России: будет лучшим из лучших

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

В России умеют организовывать масштабные мероприятия на высшем уровне, уверен телекомментатор Александр Гришин.

Начиная с 2014 года — Олимпиады — была обозначена активная позиция некоторых западных стран против России, напомнил Гришин в эфире Sputnik Эстония.

"Это очень обидно, потому что я знаю, как умеют организовывать в нашей стране любые крупные масштабные события. И я убежден, что ЧМ будет одним из лучших, если не абсолютно лучший в истории", — сказал он.

Спикер призвал вспомнить, как была прекрасно организована, например, зимняя Олимпиада в Сочи. Кроме того, по его словам, было восхитительное, лучшее за 50 лет "Евровидение", организованное в Москве — этот праздник песни до сих пор вспоминают как "Евровидение", которое в принципе невозможно превзойти.

Что касается непосредственно Олимпиады в Сочи, Гришин заявил, что может сравнить ее только с Олимпиадой в Пекине.

"Сейчас, по моему мнению, наверно, две с половиной страны в мире могут организовать на таком уровне — это Россия, это Китай и при желании Казахстан", — сказал он.

Все, уверен Гришин, больше ни в одной стране мира нельзя сделать так же хорошо, как в России.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Выступление президента Ильхама Алиева
    К оружию!

    Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала, играющего важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил Ильхам Алиев.

  • Президент и премьер министр Армении Серж Саргсян и Карен Карапетян
    Сомнения прочь!

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян назвал имя кандидата на должность главы правительства от правящей партии.

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Продажа мяса на ярмарке, архивное фото
    Свиной запрет

    Россия ввела временный запрет на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси в связи с выявлением в готовой продукции вируса АЧС.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Нельзя молчать!"

    Как русская община Латвии защищает свои школы после утверждения закона о запрещении русского языка в учебных заведениях.

  • Директор Национального центра крови Иоанf Бикулчене, архивное фото
    Бизнес на крови

    Директора Национального центра крови Литвы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нелегальной коммерческой деятельности.

  • Météorite
    Молдова и магический камень

    Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами – при чем тут Молдова?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Выступление президента Ильхама Алиева
    К оружию!

    Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала, играющего важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил Ильхам Алиев.

  • Президент и премьер министр Армении Серж Саргсян и Карен Карапетян
    Сомнения прочь!

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян назвал имя кандидата на должность главы правительства от правящей партии.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор
От Абхазии до Эфиопии: празднование Пасхи
Потерявшийся пес нашел хозяина, спев песню
Узнаю тебя из тысячи: потерявшийся пес нашел хозяина, спев песню
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia