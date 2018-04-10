Гришин о ЧМ по футболу в России: будет лучшим из лучших

Начиная с 2014 года — Олимпиады — была обозначена активная позиция некоторых западных стран против России, напомнил Гришин в эфире Sputnik Эстония.

"Это очень обидно, потому что я знаю, как умеют организовывать в нашей стране любые крупные масштабные события. И я убежден, что ЧМ будет одним из лучших, если не абсолютно лучший в истории", — сказал он.

Спикер призвал вспомнить, как была прекрасно организована, например, зимняя Олимпиада в Сочи. Кроме того, по его словам, было восхитительное, лучшее за 50 лет "Евровидение", организованное в Москве — этот праздник песни до сих пор вспоминают как "Евровидение", которое в принципе невозможно превзойти.

Что касается непосредственно Олимпиады в Сочи, Гришин заявил, что может сравнить ее только с Олимпиадой в Пекине.

"Сейчас, по моему мнению, наверно, две с половиной страны в мире могут организовать на таком уровне — это Россия, это Китай и при желании Казахстан", — сказал он.

Все, уверен Гришин, больше ни в одной стране мира нельзя сделать так же хорошо, как в России.