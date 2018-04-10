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Станислав Тарасов
© Фото: Screenshot: Информационное Агентство REGNUM

Тарасов о стратегии США в Сирии: игра на грани фола

Радио
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Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, как может развиваться ситуация.

США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Действительно, наблюдается серьезная эскалация на сирийском направлении. Причем американцы и их партнеры продвигались к этому постепенно и настойчиво, придумывая разные предлоги, выискивая различные поводы. И вот сейчас, когда интрига с беглым российским полковником (отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль – ред.) не дала того эффекта, которого они ожидали – речь  не о высылке дипломатов, а об общем политико-дипломатическом воздействии на общественное мнение – американцы и их партнеры решили "перевести стрелки" на сирийское направление", – считает Станислав Тарасов.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск. Власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли.

Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.

Станислав Тарасов оценил действия США в Сирии.

"Американцы терпят поражение в Сирии – не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии, чтобы перейти хоть к какому-то процессу политико-дипломатического урегулирования или хотя бы просто добиться своих целей. Теперь – очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы готовятся нанести военный удар. Это, конечно, игра на грани фола. Что-то мне подсказывает, что американцы балансируют, но не перейдут красную черту. Но и это не вызывает никакого удовлетворения, потому что их поведение сказывается на ситуации в регионе, которая деградирует", – отметил Станислав Тарасов.




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