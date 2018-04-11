Гаспарян: сомневаюсь, что Трамп решится на военную авантюру в Сирии

"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — хорошие, новые и "умные". Не стоит сотрудничать с животным, убивающим газом, уничтожающим своих людей и наслаждающимся этим", — написал Трамп в Twitter.

"Свидетельствовать это может о двух важных фактах. Трамп, видимо, решил доигрывать ситуацию в Сирии по примеру КНДР, когда самые громкие заявления делали не американские военные, не конгрессмены, не представители госдепа США, а сам президент Трамп в своем Twitter. Но в необходимый момент он эту историю прервал. Сегодня уже мало кто вспоминает, что несколько недель назад все ожидали серьезной военной конфронтации между США и КНДР.

Второе важное обстоятельство. Очевидно, что даже если Дональд Трамп попытается решиться на удар по Сирии, американские военные будут против. В Пентагоне очень четко понимают, что никакого плана Б не существует, и Россия будет отвечать. Локальная победоносная война по примеру Афганистана или Ирака, конечно, хороша, но не против ядерной державы, обладающей тем вооружением, которого нет у США. Вероятнее всего, дальше запугивания, угроз в Twitter дело не пойдет. Есть большие сомнения, что достаточно прагматичный бизнесмен Дональд Трамп все-таки решится на подобную военную авантюру. С другой стороны, конечно, нельзя сбрасывать со счетов так называемый человеческий фактор", —отметил Гаспарян в эфире Sputnik.