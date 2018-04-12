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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Дракуле" в РУСДРАМе: абхазский зритель показал свою универсальность

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Абхазский зритель показал свою универсальность во время просмотра спектакля "Дракула" Московского театра на Юго-Западе, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Второй проект "Шедевры московской сцены" открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем "Дракула" в постановке московского Театра на Юго-Западе.

"Мои ожидания более чем совпали с реальностью. С огромным успехом прошел спектакль "Дракула". Этот спектакль я много лет назад видел в Театре на Юго-Западе, видел его в телеверсии. На сцене РУСДРАМа была та самая магия, которая свойственна только Театру на Юго-Западе, эта атмосфера, безудержная энергетика, которая даже в какие-то моменты беспощадна. Но именно это делает Театр на Юго-Западе особенным. Я видел, как зрители реагировали. Многие после спектакля мне утром писали, что не могли заснуть ночью от очень сильных впечатлений. Меня поразило то, как наш зал реагировал на текст, на мельчайшие текстовые моменты. И вообще то, что было в тот вечер – это показатель того, что наш зритель универсальный, умный", — отметил Хинтба. 

В Абхазию театр из Москвы привез три постановки, помимо "Дракулы", это спектакль "Портрет Дориана Грея", показ которого состоится 11 числа, и 12 апреля зрители РУСДРАМа смогут посмотреть спектакль "Макбет".

 




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