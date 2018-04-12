Судаков о ситуации в Сирии: Америка теряет Средиземноморье

"США сейчас подходят к очень важному этапу. В ноябре пройдут довыборы в Конгресс. И Трамп сейчас понимает, что у него рейтинг растет, он улучшает свое положение, он меняет принципиально свою команду. Помните, как в фильме "Крестный отец" в мирное время был мирный консильери, а в военное время, ему понадобился военный консильери. Вот отсюда получается смена определенных ранжирований. Приходят генералы, приходят те ястребы, которые готовы биться до конца.

Человек, который был всегда непримирим, нужен для того, чтобы создать Америке имидж жесткого противника. Но они забывают одну простую вещь, что, поссорившись сейчас с Китаем, с частью Европы по поводу введения пошлин, имея худшие отношения с Россией, хватит ли у них ресурсов, чтобы содержать весь мир и тянуть его за собой. Штаты полагают, что им хватит ресурсов только тогда, когда они развяжут очередную войну, потому что они всегда развязывали войну и за счет войны выходили в плюс. По большому счету они умеют из любого негатива зарабатывать себе приличные дивиденды. Они сейчас пытаются показать всему миру, куда может зайти этот конфликт, но они уверены абсолютно, что никогда никакого ядерного конфликта не будет. Ситуация меняется очень сильно. США прекрасно помнят про субсидиарную ответственность.

Когда российские ВКС и войска вошли в Сирию по просьбе Асада, мы взяли на себя, в том числе, отчасти субсидиарную ответственность. Россия несет ответственность за этих мирных граждан, которые живут в Дамаске, в крупнейших центрах, мегаполисах. Получается, что если США хотят нанести удар, то этот удар они, прежде всего, будут наносить по тем или иным кварталам в Дамаске. Война в Сирии уже заканчивается. Мое ощущение, что сейчас идет декабрь 1944 года, может быть январь 1945-го, что сейчас Асад уже вышел на те позиции, что еще немного и все эти гады будут додавлены. Но здесь Штаты понимают, что эти полгода или год решают исход в целом битвы на Ближнем Востоке. Они понимают, что Средиземноморье, которым они так управляли, становится не полностью закрытыми США. Американцы теряют Средиземноморье, а их флот превращается в определенные мишени", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" 10 апреля выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море (корабли преодолеют 5600 миль примерно за семь суток). В составе авианосной группы – ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

Ранее к берегам Сирии были направлены ракетные эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Всего на борту перечисленных кораблей – более 500 крылатых ракет Tomahawk и до 7 тысяч военнослужащих.

Веб-сайт Евроконтроля (EASA) 11 апреля уведомил о возможном ракетном ударе по Сирии в течение в течение следующих 72 часов. А издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что американский эсминец "Дональд Кук" в акватории Средиземного моря может нанести ракетный удар по Сирии в любой момент. И можно прогнозировать резкое обострение ситуации в Сирии в ближайшие семь дней.



