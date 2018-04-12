19:09 12 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Политолог Константин Блохин
© Sputnik .

Блохин о заявлении ЦРУ: психологическая война против России

Радио
Получить короткую ссылку
410

В ЦРУ заявили о завершении мягкой политики в отношении России. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие заявления – попытка "проверить Россию на прочность".

Время мягкой политики США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", – говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространилБелый дом.

В числе мер в отношении России Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления кандидата на пост госсекретаря. 

"Администрация Трампа радикализируется. Это ультраправые ястребы, которые не стесняются своих воззрений. Сейчас заявление Помпео говорит о том, что якобы все, что было до этого в отношении России – это "цветочки", а вот сейчас США всерьез начинают заниматься с Россией, увязывают с этим последние свои инициативы. Мол, мы даже всерьез не занимались Россией, она нам не нужна была, а вот сейчас как раз начинается наша реальная политика в отношении России. Это отчасти информационно-психологическая война. Мы видим, как разгорается холодная война 2.0.  На нас давят, как на Северную Корею. Нас проверяют на прочность, нас испытывают, пытаются расшатать изнутри, чтобы сделать ставку на алармистские настроения. Они не понимают, что наш народ в ответ проявит стойкость и мужество", – сказал Константин Блохин.

США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников.  

Очередная эскалация напряженности между Россией и США произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные якобы применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.

В среду президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии. Спустя некоторое время он опубликовал очередной пост в Twitter, в котором констатировал, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель на стенде автопроизводителя LADA
    Народная марка

    Автомобили Lada стали лидерами продаж в Казахстане по итогам марта, оставив позади продукцию другого фаворита авторынка – Toyota.

  • Девочка набирает воду из колонки. Архивное фото
    Живительная влага

    Европейский банк реконструкции и развития выделит 86 миллионов долларов на обеспечение питьевой водой регионов Кыргызстана.

  • Бизнесмены обсуждают деловой вопрос, архивное фото
    Внушает оптимизм

    В 2017 году пессимистов в оценке ситуации на белорусском фондовом рынке было больше половины опрошенных, в этом году их немногим более 12%.

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    На что жалуетесь?

    Необоснованные вызовы скорой помощи в Латвии подорожают на 40% - по каким критериям будет определяться необходимость обращения к медикам?

  • Nord Stream 2 / Северный поток - 2
    Против "Потока"

    Литва и Украина договорились вместе противостоять строительству газопровода "Северный поток – 2".

  • Леи
    Грабеж с размахом

    В Молдове администратор торговой сети и его сообщники отмывали деньги в особо крупных размерах, используя систему электронных платежей.

  • Международная выставка-ярмарка Российское образование Душанбе-2018
    Тяга к знаниям

    В столице Таджикистана открылась Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".

  • Подписание документа, архивное фото
    Надо уточнить

    В связи с недавней стрельбой узбекскими пограничниками по кыргызстанцу пограничные ведомства двух стран обсудили делимитацию границ.

  • Открытие бетапроменада в Таллинне.
    Новая история

    В Таллинне бывшая крепость Петра Великого станет Музеем красного террора: о том, как в Эстонии продолжают переписывать историю – в материале Sputnik.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Носороги в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками
"Носороги" в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками
История талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA
От Вилли до Забиваки: маскоты чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia