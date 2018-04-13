Каюн о "Тотальном диктанте" в Абхазии: не нужно стесняться

Об условиях участия в акции "Тотальный диктант" в Абхазии в интервью Sputnik Абхазия рассказала председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Акция "Тотальный диктант" в 2018 году в Абхазии пройдет в трех городах – Сухуме, Очамчыре и Гагре, рассказала Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Площадок "Тотального диктанта" теперь стало больше. К нам присоединились Очамчыра и Гагра. А также поменялось место проведения диктанта в столице. В Сухуме в этом году акция пройдет в актовом зале школы №2 имени Пушкина. В Гагре "Тотальный диктант" пройдет в Центральной библиотеке, в Очамчыре – в средней школе № 2. В этом году для участия в акции грамотности не нужно регистрироваться заранее. Любой желающий может прийти и написать диктант. Стесняться не стоит – организаторы обещают анонимность каждому пишущему", — рассказала Каюн.

В республике назначено единое время начала "Тотального диктанта" – 14:00. Но председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии рекомендует всем пишущим прийти пораньше – перед диктантом покажут видеоролики и зачитают стихи и отрывки из прозы.