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Владимир Пахомов
© Фото : Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области

Пахомов о "Тотальном диктанте": тройка – это хороший результат

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О том, как составляют "Тотальный диктант", в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор интернет-портала ГРАМОТА.РУ, кандидат филологических наук Владимир Пахомов.

"Тотальный диктант – это не школьный диктант. Это совсем другое, это живой текст, написанный на современном русском языке, не адаптированный, не сокращенный. Поэтому тройка на "Тотальном диктанте" — хороший результат, четверка –великолепный результат, пятерка означает виртуозное владение русским языком на уровне профессиональных редакторов-корректоров", — рассказал Пахомов в эфире радио Sputnik.

14 апреля в более чем тысяче городов по всему миру будут писать "Тотальный диктант". Впервые его провели в Новосибирске в 2004 году и тогда в акции участвовали  всего  150 человек, а в 2017 году уже было 200 тысяч участников,  866 городов и 71 страна. 

Акция "Тотальный диктант" в 2018 году в Абхазии пройдет в трех городах – Сухуме, Очамчыре и Гагре, рассказала Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

В республике назначено единое время начала "Тотального диктанта" – 14:00. Но председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии рекомендует всем пишущим прийти пораньше – перед диктантом покажут видеоролики и зачитают стихи и отрывки из прозы.  




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