15:14 14 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
© Sputnik . Александр Натрускин

Сафонов: стресс на рабочем месте-основной вызов времени

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Основным вызовом для работающих людей является стресс, вследствие чего происходит профессиональное выгорание сообщил в эфире Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Мы проводили исследования, пытаясь ответить на вопрос, что произойдет, если повышать пенсионный возраст, как среагирует рынок труда, что будет с состоянием здоровья. Показатели очень плачевные. К 50 годам, как минимум 50% людей имеют одно заболевание. В основном, это эндокринные заболевания. Раньше основной вызов был в плохом качество рабочего места. Уходят такие прямые отрицательные воздействия на человека: химии, физические напряжения, но возрастает стрессовая нагрузка.

Основной вызов, который рассматривают сейчас все крупные компании, плюс  страховые медицинские компании на западе, это чума 21 века- стресс на рабочем месте. Об этом очень серьезно надо говорить, потому что стресс может происходить от неправильного взаимоотношения руководителя с подчиненными или перегрузки. Психосоматические заболевание возникает, когда мы постоянно сидим за компьютером, перерабатываем, не чередуем правильно время работы и отдыха, когда нарушаются биологические часы.

У человека начинается профессиональное выгорание, он не восстанавливает свою работоспособность, даже если ему посчастливится улететь на Мальдивы и отдохнуть месяц. Профессиональное выгорание –это болезнь, с которой можно бороться. Например, японцы научились делать так, чтобы человек не выгорал. Начинают предлагать ему какие-то новые вещи, осваивать дополнительные квалификации, пытаются разнообразить его мир работы. Включенность и понимание того, что работник не приставка к механизму, а живой организм очень важно.

Основная задача в области охраны труда понять, что сейчас на первый план выходит психологическая, психическая нагрузка человека",-сказал Сафонов.

По теме

Единственная: неженская работа в мужском Парламенте
Работа без выключения: пилот-спасатель показал, как "снимают" людей с гор



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спектакль Макбет Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе
Проклятые вампиры, подонки и горячие шотландцы: шедевры в РУСДРАМе
Бомбардировка Дамаска
Кадры ночной бомбардировки Сирии
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia