Сафонов: стресс на рабочем месте-основной вызов времени

"Мы проводили исследования, пытаясь ответить на вопрос, что произойдет, если повышать пенсионный возраст, как среагирует рынок труда, что будет с состоянием здоровья. Показатели очень плачевные. К 50 годам, как минимум 50% людей имеют одно заболевание. В основном, это эндокринные заболевания. Раньше основной вызов был в плохом качество рабочего места. Уходят такие прямые отрицательные воздействия на человека: химии, физические напряжения, но возрастает стрессовая нагрузка.

Основной вызов, который рассматривают сейчас все крупные компании, плюс страховые медицинские компании на западе, это чума 21 века- стресс на рабочем месте. Об этом очень серьезно надо говорить, потому что стресс может происходить от неправильного взаимоотношения руководителя с подчиненными или перегрузки. Психосоматические заболевание возникает, когда мы постоянно сидим за компьютером, перерабатываем, не чередуем правильно время работы и отдыха, когда нарушаются биологические часы.

У человека начинается профессиональное выгорание, он не восстанавливает свою работоспособность, даже если ему посчастливится улететь на Мальдивы и отдохнуть месяц. Профессиональное выгорание –это болезнь, с которой можно бороться. Например, японцы научились делать так, чтобы человек не выгорал. Начинают предлагать ему какие-то новые вещи, осваивать дополнительные квалификации, пытаются разнообразить его мир работы. Включенность и понимание того, что работник не приставка к механизму, а живой организм очень важно.

Основная задача в области охраны труда понять, что сейчас на первый план выходит психологическая, психическая нагрузка человека",-сказал Сафонов.