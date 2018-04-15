Малышева о сладком: это еда для радости

"У каждого своя причина любви к сладкому. Первая причина – потому что оно вкусное. На организм так устроен, что все, что вкусно, мы хотим больше и больше. Соответственно, получается так, что дети пробуют сахар, им становится вкусно и после этого мозг производит связку "я съел сахар, мне стало вкусно и хочу еще". Все, что происходит дальше, зависит от социальной составляющей. Если мама говорит, что сахар вреден, что его нельзя есть, то у ребенка начинается тяга к сладкому, так как запретный плод сладок. Еще один момент связан с ритуалом. В детстве после обеда кто-то привык пить чай с конфетой. Считаю, что нет какой-то глобальной проблемы, что сахар вреден. Если делать акцент на том, что это вредно, то мы будем бояться сахара. Когда человек голоден, организм хочет не сладкого, а чего-то более сытного –белка, углеводов", — рассказала Малышева в эфире радио Sputnik.