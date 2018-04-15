21:40 15 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Мария Малышева
© Sputnik .

Малышева о сладком: это еда для радости

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

С чем связана любовь к сладкому, в эфире радио Sputnik рассказала психолог, специалист по психосоматике, руководитель программ "Дружу с телом" Мария Малышева.

"У каждого своя причина любви к сладкому. Первая причина – потому что оно вкусное. На организм так устроен, что все, что вкусно, мы хотим больше и больше. Соответственно, получается так, что дети пробуют сахар, им становится вкусно и после этого мозг производит связку "я съел сахар, мне стало вкусно и хочу еще". Все, что происходит дальше, зависит от социальной составляющей. Если мама говорит, что сахар вреден, что его нельзя есть, то у ребенка начинается тяга к сладкому, так как запретный плод сладок. Еще один момент связан с ритуалом. В детстве после обеда кто-то привык пить чай с конфетой. Считаю, что нет какой-то глобальной проблемы, что сахар вреден. Если делать акцент на том, что это вредно, то мы будем бояться сахара. Когда человек голоден, организм хочет не сладкого, а чего-то более сытного –белка, углеводов", — рассказала Малышева в эфире радио Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Джоанна Леманска
Праздник, который всегда с тобой: Париж в объективе Джоанны Леманска
Тень японского мужчины
Под защитой теневого мужчины: как в Японии оберегают одиноких женщин
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia