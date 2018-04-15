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Режиссер Мадина Аргун
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аргун о спектакле "Носороги": зритель увидит себя в вечной теме

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О спектакле "Носороги", премьера которого скоро состоится в Абхазии, рассказала Sputnik режиссер-постановщик Абхазского драматического театра Мадина Аргун.

"Пьеса Эжена Ионеско "Носорог" классическое произведение. Отображает любую эпоху, реальность. Зритель, пришедший на спектакль "Носороги", увидит и себя, и общественность,  и соседей в вечной теме – что такое человек. Философская тема, подача будет адаптированной, так скажем, понятию множества. По решению это все будет незамысловато. Но мысль должна быть ясна, несмотря на то, что это театр абсурда, пьеса парадокса", — сказала Аргун.  

Премьерные показы спектакля "Носороги" в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба пройдут 24 и 25 апреля.




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