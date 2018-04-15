Аргун о спектакле "Носороги": зритель увидит себя в вечной теме

"Пьеса Эжена Ионеско "Носорог" классическое произведение. Отображает любую эпоху, реальность. Зритель, пришедший на спектакль "Носороги", увидит и себя, и общественность, и соседей в вечной теме – что такое человек. Философская тема, подача будет адаптированной, так скажем, понятию множества. По решению это все будет незамысловато. Но мысль должна быть ясна, несмотря на то, что это театр абсурда, пьеса парадокса", — сказала Аргун.

Премьерные показы спектакля "Носороги" в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба пройдут 24 и 25 апреля.