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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар о выращивании лосося в реках Абхазии: есть опасность, что не закрепится

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Директор Института экологии АНА Роман Дбар рассказал Sputnik о том, как обстоят дела с попыткой акклиматизировать в реках Абхазии радужную форель и стальноголового лосося.

"Попытки акклиматизировать в наших реках радужную форель и стальноголового лосося предпринимались еще в 1960-е годы. Но попытки эти не увенчались успехом. Время от времени это рыба попадается, но закрепиться так и не смогла. В 2013 году  вновь была предпринята такая интересная попытка. Около одной тонны выращенной особи как черноморского лосося, так и радужной форели были выпущены в озеро Скурча".

По словам Дбар, для того чтобы рыба выжила, были произведены изменения параметров водной среды. До этого только верхний слой озера был живой, около 26 метров в глубину озеро было заражено сероводородом.

В этом году выжившая часть выпущенных в озеро особей была обнаружена на нересте. По словам Романа Дбар, стальноголовый лосось, который нерестится весной, оказался легкой добычей рыбаков-браконьеров.

"В мелкой речной воде эта рыба хорошо видна. Особенно самцы с красными, яркими боками. Рыба, достигающая трех-четырех килограммов веса, стала объектом жесткого промысла. От лица экологов обращаемся с просьбой дать возможность этой рыбе отнереститься, отложить икру и появиться молоди в наших реках. Очень сильный пресс на форель в наших реках привел к уменьшению численности. И именно поэтому стальноголовому лососю удалось закрепиться, появиться в наших реках. Надо дать возможность этой рыбе акклиматизироваться, и это будет дополнительный ресурс для рыбаков. Таким образом появится новый элемент в нашей фауне", — сообщил он.

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