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Владимир Фитин
© Фото: РИСИ ТВ

Фитин: рассчитывать на вывод военных США из Сирии нет оснований

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Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)
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Военный эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik предположил, готова ли американская администрация к выводу военных США из Сирии.

Администрация США по-прежнему намерена как можно скорее вернуть американских военных из Сирии на родину, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ* и создать условия, которые предотвратят его возрождение", — говорится в сообщении.

По словам Сандерс, кроме этого, Белый дом ожидает от своих региональные союзников и партнеров, что они возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности региона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут "очень скоро" уйти из Сирии, а о ситуации "позаботятся другие". Однако 14 апреля американские, британские и французские военные нанесли по Сирии ракетные удары.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин прокомментировал заявления Белого дома.

"Мы уже знакомы с подобными заявлениями, и, как показывает практика, к сожалению, слова американской администрации резко расходятся с делами. Это связано и с чехардой внутри администрации, и с непоследовательностью президента, и с тем, что он реагирует на ситуацию внутри США, где продолжается тяжелейшая борьба, и на внешнеполитические задачи. Поэтому к тому, что он говорит (о возможном выводе американских вооруженных сил), надо подходить с серьезным фильтром – действия показывают обратное. И их намерения продолжать свою политику, направленную на расчленение Сирии, остаются такими же, какими были раньше. Поэтому рассчитывать на то, что американцы в ближайшее время уйдут из Сирии, мне кажется, необоснованно", — сказал Владимир Фитин.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с Конституцией и для защиты интересов США. Это следует из письма главы государства лидерам обеих палат Конгресса, которое распространил Белый дом.

Белый дом заявил о необходимости возвращения американских военных из Сирии. 

Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)



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