Ярыгин: нет оснований для отрешения Трампа от должности президента

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми в интервью телеканалу ABC.

Он также назвал президента "лжецом", поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы. "Это неправда", — сказал Коми.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что нет оснований для отрешения Трампа от должности президента Америки.

"Оснований для того, чтобы отрешить президента от должности, конечно же, нет, однако для того, чтобы создать политический фон для давления на президента, есть. Скорее всего, сейчас мы видим начало развертывания предвыборной кампании в Конгресс, нельзя сказать, что это его личная обида за увольнение. Если бы Коми был уверен в том, что президент эмоционально нестабилен, не может занимать такую должность, то он уже выложил бы карты на стол сразу же после своего увольнения. Также такое заявление можно рассматривать и как попытку оправдать свое увольнение, но едва ли можно сказать, что оно уместно", — сказал Ярыгин в эфире радио Sputnik.