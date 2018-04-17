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Организатор выставки Анна Савилова
© Sputnik Тимур Селиванов

Савилова о выставке "Два взгляда. Две страны": ни одного отрицательного отклика

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Представитель проекта Colors of Nation Анна Савилова рассказала в эфире Sputnik о том, как прошла в Москве совместная выставка двух фотохудожников, представляющих Абхазию и Израиль.

 

"Мы считаем, что своей цели привлечь внимание к двум странам, которые на первый взгляд между собой не похожи, и возникает  вопрос,  почему Израиль и Абхазия, достигли.  Прежде всего,  мы привлекли внимание к Абхазии. Если говорить про Абхазию, ее почему-то воспринимают как горячую точку или туристическую страну. И никто прежде всего не скажет об истории, о талантливых людях. Мы хотели это показать, и, на наш взгляд, это получилось. Выставка вызвала интерес, на открытии было большое количество людей, больше, чем мы ожидали. Мы не получили отрицательных отзывов, не было ни одного отрицательного отклика ни в соцсетях, ни в прессе. Пришедшие на выставку москвичи — искушенные зрители, после просмотра работ говорили, что хотели бы посетить Абхазию", — сообщила Савилова. 

Совместная выставка двух фотохудожников Константина Грецова и Лии Гельдман "Два взгляда. Две страны" (Абхазия-Израиль), проходила в Москве с 9 по 15 апреля. Фотовыставка была организована Colors of Nation и  проходила в Еврейском музее и Центре толерантности.

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