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Андрей Кошкин
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Кошкин о стремлении США доминировать в космосе: взвинтят гонку вооружений

Радио
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Военный политолог Андрей Кошкин в эфире Sputnik прокомментировал заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что Америка будет добиваться доминирования в космосе.

"Прежде всего, Соединенные штаты Америки стремятся вывести ядерное оружие на космическую орбиту. Об этом их, прежде всего,  предостерегал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он говорил о том, что нет необходимости производить нуклеаризацию космоса, предлагал сесть за стол переговоров и не допустить ядерное оружие в космос. Судя по всему, США видят процесс укрепления своих позиций в космосе, именно в возможности вывести туда ядерное оружие. Сегодня они говорят о том, чтобы блокировать спутниковые системы РФ и Китая. Я думаю, это дорогостоящие широкомасштабные проекты, которые взвинтят гонку вооружений. И стремление США доминировать в космосе, в принципе, не оставят идею доминирования на земле", —сказал Кошкин.

США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над РФ и КНР, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.

"Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент (Дональд Трамп) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле", — сказал Пенс, выступая на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.




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