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Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков
© Sputnik . Александр Натрускин

Кусков о социальных сетях: не нужно публиковать личную информацию

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По данным опроса "Sputnik.Мнения", большинство жителей Запада считают, что Facebook и Google манипулируют общественным мнением. Аналитик Денис Кусков в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана подобная позиция.

Согласно очередному опросу в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенному старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство жителей западных стран считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования общественным мнением в политических целях.

Наибольшая доля приверженцев этой точки зрения наблюдается в Германии – 68%. В Италии и США их доля составляет 60%. Во Франции и Британии число сторонников этой позиции несколько меньше – 57% и 54%.

По данным опроса "Sputnik.Мнения", большинство жителей Запада считают, что Facebook и Google манипулируют общественным мнением.

"Владельцы социальных сетей и мессенджеров используют информацию о пользователях для рекламы товаров и услуг", — отметил эксперт.





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