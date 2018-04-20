Бойко о фильме российского проекта RideThePlanet об Абхазии: люди хотят приехать

О том, как в горах Абхазии снимался фильм российского медиапроекта RideThePlanet, посвященный внетрассовому катанию на горных лыжах и сноуборде, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал участник фильма, российский фрирайдер Александр Бойко.

"Фильм в сети с понедельника, и я слышу только восторженные отзывы. Люди хотят приехать. Этим фильмом мы и добивались, чтобы показать возможности Абхазии, показать ее с той стороны, какой мы ее видим, чтобы людям захотелось ощутить это на себе", — отметил Бойко в беседе с журналистом Лианой Эбжноу.

Фильм российского медиапроекта RideThePlanet, посвященный внетрассовому катанию на горных лыжах и сноуборде, был снят в марте 2018 года в различных горных районах Абхазии.

В съемках фильма приняли участие российские фрирайдеры Григорий Корнеев, Александр Бойко, Константин Галат и Александр Ильин, режиссер и продюсер картины Константин Галат.



