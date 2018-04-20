Леонков: наличие "железок" не показатель боеспособности армии

"Когда приводят рейтинги армий, с одной стороны, указывают количество вооружения, бюджет, военнослужащих и так далее. Это все количественные величины. Такие рейтинги не учитывают боевые качества армии, которые складываются не только из количественного соотношения техники, трат, а из того, как данная армия способна выполнять те или иные боевые задачи", — сообщил эксперт.

Настоящий рейтинг армии складывается из боевого опыта, качества обучения личного состава, логистики, ремонтной базы, воинских традиций заметил Леонков.

"Если брать по этим критериям, то получается, что наличие тех или иных "железок", имею в виду вооружение, с которым связывают истинную мощь армии, оно говорит просто о том, чем они могут выйти в бой, а вот выиграют или нет, тут уже вопрос неоднозначный", — заметил эксперт. В качестве примера, Леонков сравнил армию Саудовской Аравии, которая в рейтинге занимает достаточно высокое место среди стран Ближнего Востока, Центральной Азии, и вооруженные силы Йемена.