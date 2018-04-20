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Дмитрий Солонников
© Фото: Дмитрий Солонников

Солонников: противостояние России и США может привести мир к каменному веку

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире Sputnik прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

"МИД России в данной ситуации транслирует позитивный сценарий развития российско-американских отношений, единственного будущего нашей планеты Земля.

Военное противостояние России и США в нынешнем этапе, если бы оно продолжалось, и будет продолжаться, вопреки оптимистичным заявлениям Сергея Лаврова, приведет только к новой войне при использовании ядерного оружия и дальше переходу человечества к стадии развития, начиная с каменного века. Вряд ли этот сценарий приемлем и позитивен, как для России, так и для США. В принципе, на этом  и зиждется позитивный взгляд на будущее наших отношений и невозможность допустить их дальнейшего ухудшения противостояния и перехода в горячую стадию. Ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин для своих стран без сомнения такого будущего не видят. В этом у них есть определенный консенсус. Когда Лавров говорит о том, что наши страны не допустят военного конфликта, такого развития событий, он не лукавит. Лидеры России и США такого развития событий и для своих стран и для всей планеты, наверняка, не хотели бы", — отметил Солонников.




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