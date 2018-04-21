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Андрей Юрасов
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Юрасов: документы советских лет и ныне содержат гостайну

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Заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ Андрей Юрасов рассказал Sputnik, почему в России рассекречиваются не все архивы советской эпохи и какие документы попадают в список с продленным грифом секретности.

Ежегодно в России рассекречивается порядка 10-11 тысяч документов высших партийных и государственных органов советской эпохи — Политбюро ЦК КПСС, секретариата ЦК КПСС, советского правительства — эти документы в советское время имели разные грифы секретности, рассказал в интервью Sputnik Казахстан заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ Андрей Юрасов.

Предложения в план рассекречивания готовятся каждые 5 лет Федеральным архивным агентством совместно с Межведомственной комиссией по защите государственной тайны, однако в этот план могут попасть далеко не все советские архивы.

"Есть документы, которые создавались в советский период, но они до сих пор содержат сведения, составляющие и ныне государственную тайну. Причем порой касаются не только Российской Федерации, но касаются и тех государств, которые являются правопреемниками бывших советских республик. Потому мы к этим вопросам относимся крайне аккуратно, внимательно", — рассказал Юрасов.

 

 




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