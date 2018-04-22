Рязанцев о включении его в шорт-лист премии Бузины: возможно за гражданскую позицию

В шорт-лист Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины вошел председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев. Своими предположениями, какие успехи в его работе были отмечены оргкомитетом конкурса, Роман Рязанцев поделился в интервью Sputnik Абхазия.

Участник конкурса имени Олеси Бузины, председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев признался, что новость об этом для него стала неожиданностью.

"Для меня было неожиданностью то, что я попал в номинацию "гражданская позиция" этого международного конкурса. Я посмотрел список, куда включено около 60 выдающихся людей и, возможно, я попал в эту номинацию, потому что занимал активную гражданскую позицию по выборам президента России в Абхазии, поддерживая действующего главу государства", — поделился Рязанцев.

Он добавил, что его гражданская позиция направлена на укрепление многонационального общества в Абхазии и объедение русскоязычных организаций в республике.



