Рязанцев о включении его в шорт-лист премии Бузины: возможно за гражданскую позицию

Участник конкурса имени Олеси Бузины, председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев признался, что новость об этом для него стала неожиданностью.
"Для меня было неожиданностью то, что я попал в номинацию "гражданская позиция" этого международного конкурса. Я посмотрел список, куда включено около 60 выдающихся людей и, возможно, я попал в эту номинацию, потому что занимал активную гражданскую позицию по выборам президента России в Абхазии, поддерживая действующего главу государства", — поделился Рязанцев.
Он добавил, что его гражданская позиция направлена на укрепление многонационального общества в Абхазии и объедение русскоязычных организаций в республике.