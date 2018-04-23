17:37 23 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-конференция об участии лошадей из Абхазии в скачках в Краснодаре
© Sputnik / Томас Тхайцук

Камлия: Абхазия намерена участвовать во всех главных скачках России

Радио
Получить короткую ссылку
3610

Президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия сообщил радио Sputnik, что в день открытия сезона на Краснодарском ипподроме ежегодно будет разыгрываться Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

"Нас очень дружелюбно встречают на Краснодарском ипподроме, мы хорошие друзья. Будем принимать участие во всех скачках, которые будут проходить в России.  В этом году  в июне собираемся участвовать в скачках на приз президента России в Москве. Большой делегацией поедем на губернаторские скачки в Краснодарском крае. Продемонстрируем на них также наши национальные виды спорта, такие как  метание дротиков, конный футбол", — сообщил Камлия

По его словам, в этом году впервые был утвержден Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Он будет ежегодно разыгрываться в день открытия сезона скачек на Краснодарском ипподроме. 

Новый скаковой сезон 2018 года открылся на Краснодарском ипподроме 22 апреля. Помимо открытия сезона, отмечался праздник – 150-летие со дня основания Краснодарского скакового ипподрома. В программе скачек было запланировано 12 забегов, в которых приняли участие абхазские коневладельцы. 

На дистанции в 1600 метров лошадь Эскадра абхазского коневладельца Беслана Абхазава пришла первой, завоевав Кубок.

Забег на Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии учредил абхазский коневладелец Ахра Ашуба.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

  • Банковские сейфы
    Под горячую руку

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Разделенная Литва

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

  • Ликий Юрий
    "Роскошный" налог

    Директор Государственной налоговой службы Молдовы рассказал, как действует налог на роскошь и сколько ежегодно приносит казне.

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах
На Урале восстановили многобашенный банк Т-35
Уральские реставраторы восстановили танк Т-35
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia