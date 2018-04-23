Камлия: Абхазия намерена участвовать во всех главных скачках России

Президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия сообщил радио Sputnik, что в день открытия сезона на Краснодарском ипподроме ежегодно будет разыгрываться Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

"Нас очень дружелюбно встречают на Краснодарском ипподроме, мы хорошие друзья. Будем принимать участие во всех скачках, которые будут проходить в России. В этом году в июне собираемся участвовать в скачках на приз президента России в Москве. Большой делегацией поедем на губернаторские скачки в Краснодарском крае. Продемонстрируем на них также наши национальные виды спорта, такие как метание дротиков, конный футбол", — сообщил Камлия

По его словам, в этом году впервые был утвержден Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Он будет ежегодно разыгрываться в день открытия сезона скачек на Краснодарском ипподроме.

Новый скаковой сезон 2018 года открылся на Краснодарском ипподроме 22 апреля. Помимо открытия сезона, отмечался праздник – 150-летие со дня основания Краснодарского скакового ипподрома. В программе скачек было запланировано 12 забегов, в которых приняли участие абхазские коневладельцы.

На дистанции в 1600 метров лошадь Эскадра абхазского коневладельца Беслана Абхазава пришла первой, завоевав Кубок.

Забег на Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии учредил абхазский коневладелец Ахра Ашуба.