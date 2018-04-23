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© Sputnik . Александр Натрускин

Иксанов: важно донести до молодежи, какой ценой добыта Великая Победа

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Исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Анатолий Иксанов рассказал в эфире Sputnik о цене, заплаченной за Великую Победу.

В Брянске 25 апреля стартует программа СНГ по сохранению общей исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействию попыткам фальсификации истории.

"Важно понять самим и донести до молодежи постсоветского пространства, какой ценой была добыта Великая Победа. Ценой жизни и здоровья наших отцов, дедов, прадедов. Важно предостеречь некоторые горячие и неразумные головы от пропаганды возможной очередной катастрофы. Если сегодня объявить минуту молчания по каждому убитому во Второй Мировой войне, мир замолчит на сто лет. После третьей мировой войны, о которой идет речь, мы можем замолчать навсегда", — подчеркнул Анатолий Иксанов в эфире радио Sputnik.




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