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Замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов
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Хатуов: Минсельхоз России поможет садоводам Абхазии

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (92)
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О том, какую практическую помощь готово оказать Министерство сельского хозяйства России садоводам Абхазии, на совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом в Кабинете Министров республики рассказал первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом при участии вице-премьера Абхазии Романа Шоуа, замминистра России по делам Северного Кавказа Игоря Кошина, руководства министерств сельского хозяйства России и Абхазии состоялось в Сухуме во вторник 24 апреля.

Для реализации второго этапа мер по борьбе с мраморным клопом российская сторона готова обеспечить Абхазию феромоновыми ловушками, опрыскивателями и другими инвентарем на сумму около 300 миллионов рублей, а техника, которая в ближайшее время будет направлена в Абхазию, обойдется России в 220 миллионов рублей. Эта сумма могла быть меньше, если совместная работа в противодействии вредителя была эффективнее, сказал  первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"Это эффективная работа нас всех вместе взятых в противостоянии нашествию вредителя. Мы хотим, чтобы большая делегация абхазских садоводов поучаствовала во всех семинарах-совещаниях, которые будет проводить Россия для своих садоводов, и по отдельности посетила ряд регионов России для изучения опыта. Этот опыт Абхазии очень нужен, потому что нельзя затраты нести несколько раз. Мы тоже проходили печальный опыт. Потому саженцы должны быть кронированые, настоящие, контроль за их поступлением на территорию Абхазии должен быть системный. Если саженцы, которые были заражены карантинными вредителями, не выдержали периода точек роста, то нужно понимать, что с такими саженцами второй раз затевать сад смысла нет. Сортовую политику надо складывать из мирового спроса на те же яблоки, в том числе российского рынка. Я, как заместитель министра сельского хозяйства России, курирующий растениеводство и садоводство, подтверждаю, что есть поручение Александра Ткачева организовать масштабную работу, чтобы все садоводы Абхазии изучили лучший мировой опыт, чтобы последующие сады интенсивной технологии закладывались исключительно по мировым технологиям и стандартам", — отметил Хатуов.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, Европе и Турции.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (92)



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