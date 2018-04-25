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Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о повышении цен на проезд в Сухуме: нельзя, но и водителей надо поддержать

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Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о ситуации с общественным транспортом в столице.

"Коллеги депутаты понимают, что это необходимая мера. Но на фоне экономической и политической ситуации, когда заработные платы, пенсии остались неизменными, поднимать плату за проезд неправильно, тем более им пользуется социально незащищенные граждане. Так как цена на бензин не выросла, посчитали, что сегодня поднимать цену за проезд нельзя. Создали комиссию из числа депутатов, которые займутся изучением этих вопрос, после будем выносить решение. Но принимать решение об отказе на просьбу водителей тоже было бы неверно. Поднимать плату мы не можем, но поддержать автобусный парк, поддержать водителей нужно", — сказала Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия.

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