Калягина о турфоруме в Екатеринбурге: на Урале об Абхазии знают мало

О том, как прошло знакомство жителей Урала с туристическим потенциалом Абхазии, на пресс-конференции в Министерстве по курортам и туризму республики рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Итоги участия делегации из Абхазии в VI международном туристском форуме "Большой Урал-2018" подвели на пресс-конференции в Министерстве по курортам и туризму Абхазии в среду 25 апреля.

"Очень ответственно и волнительно представлять Абхазию за пределами республики и рассказать о ней, чтобы люди приехали и увидели нас такими, какие мы есть со всей нашей природой, буйством красок, морем и горами.

На Урале нас знают мало. Агенты, конечно, продают туры в Абхазию, но едут сюда очень мало с Урала. Все зависит от информированности. В Екатеринбурге мы представили нашу страну, представили презентацию об Абхазии, пообщались с агентами, с представителями турфирм в Екатеринбурге. Людям с Урала было интересно услышать об Абхазии. Люди там удивительные, добрые, очень открытые. Думаю, что им очень понравится Абхазия. Как только мы улетели из Екатеринбурга, там выпал снег. У них очень не хватает солнца", — рассказала Анна Калягина.