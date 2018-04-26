18:28 26 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Константин Пилия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о продаже жилья иностранцам в Сухуме: может оздоровить экономику столицы

Радио
Получить короткую ссылку
46942

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия коснулся темы продажи жилья иностранцам в Сухуме и защитных механизмов этого процесса.

"Была инициатива моя и ряда коллег, чтобы СГС и, вообще, местное самоуправление участвовало в обороте жилья. Это в унисон первичному жилью. Это хорошая перспектива. Речь идет о разрешении строить первичное жилье в тех районах, которые у нас не так развиты. На Чанба, на Маяке есть участки. Если бы там мы разрешили строить квартирные дома, только квартирные, любым организациям. Но чтобы эти квартиры разрешали продавать гражданам из стран, нас признавших. Без предоставления гражданства Республики Абхазия. Соответственно, каждый заявитель на право приобретения жилья должен проходить проверку в соответствующих службах со всеми защитными мерами", — сказал Пилия

Председатель городского Собрания уверен, что такого рода продажа жилья позволит оздоровить экономику  столицы.

"Был отчет главы администрации, мы рассматривали прошедший бюджет, самое тяжелое положение у нас было в жилищном управлении. У нас около 2300 очередников, а перспективы обеспечить их жильем нет", — отметил Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет на стоянке в аэропорту Минеральные воды
    О вреде курения

    Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.

  • Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания документов
    Оружейные разговоры

    Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Жители Гюмри блокировали вход мэрии города (26 апреля 2018)
    Сидячий протест

    Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.

  • Самолет, архивное фото
    Летать по-новому

    В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Что поменялось?

  • Бывший премьер-министр КР Сапар Исаков вышел из здания в Госкомитета национальной безопасности
    "Премьерный" свидетель

    Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова почти два часа допрашивали в качестве свидетеля в ГКНБ. Что интересовало следователей?

  • Чернобыльская атомная электростанция, архивное фото
    Сроки переносятся

    Новое укрытие на Чернобыльской АЭС не будет сдано в срок, заявил экс-глава Госатома Украины во время видеомоста Минск-Киев МПЦ Sputnik Беларусь.

  • Взлом кода
    Нас взломали!

    Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.

  • Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергетики и финансов
    Только политика

    Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.

  • Национальная армия Молдовы
    Мы вас научим!

    Молдавские и румынские военные будут учиться друг у друга: утвержден двусторонний план сотрудничества на 2018 год.

  • Национальный банк Таджикистана
    Жесткие правила

    Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России. Что предлагает Нацбанк республики, и что об этом думают эксперты?

  • Шавкат Мирзиёев и Джахонгир Артыкходжаев
    Кто на новенького?

    Основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев стал новым хокимом Ташкента. Его предшественник, Рахмонбек Усманов, занимал этот пост семь лет.

  • Тартуский университет
    Лучший среди новых

    Тартуский университет из Эстонии возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений так называемой "новой Европы".

  • Самолет на стоянке в аэропорту Минеральные воды
    О вреде курения

    Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.

  • Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания документов
    Оружейные разговоры

    Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Жители Гюмри блокировали вход мэрии города (26 апреля 2018)
    Сидячий протест

    Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Крымский мост: месяц до запуска
В Сочи любители футбола сыграли на высоте 2000 метров
В снегах Сочи: рекордный матч на высоте две тысячи метров над уровнем моря
Интересные факты об эвкалипте
Эвкалипт: полезные свойства и абхазские особенности

Соцсети

Sputnikabkhazia