Пилия о продаже жилья иностранцам в Сухуме: может оздоровить экономику столицы

"Была инициатива моя и ряда коллег, чтобы СГС и, вообще, местное самоуправление участвовало в обороте жилья. Это в унисон первичному жилью. Это хорошая перспектива. Речь идет о разрешении строить первичное жилье в тех районах, которые у нас не так развиты. На Чанба, на Маяке есть участки. Если бы там мы разрешили строить квартирные дома, только квартирные, любым организациям. Но чтобы эти квартиры разрешали продавать гражданам из стран, нас признавших. Без предоставления гражданства Республики Абхазия. Соответственно, каждый заявитель на право приобретения жилья должен проходить проверку в соответствующих службах со всеми защитными мерами", — сказал Пилия

Председатель городского Собрания уверен, что такого рода продажа жилья позволит оздоровить экономику столицы.

"Был отчет главы администрации, мы рассматривали прошедший бюджет, самое тяжелое положение у нас было в жилищном управлении. У нас около 2300 очередников, а перспективы обеспечить их жильем нет", — отметил Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия.