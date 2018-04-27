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Инар Гицба
© Sputnik Зафас Гамгия

Гицба: появление мясокомбината в Абхазии подтолкнет развитие животноводства

Радио
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О строительстве первого в Абхазии завода по производству колбасно-сосисочной продукции в Гулрыпшском районе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба.

"Мы посетили завод по производству колбасно-сосисочной продукции в Гулрыпшском районе. Он уникален в своем роде. Это единственный завод на территории Абхазии, который будет производить данную продукцию. Объект в процессе строительства, общая сумма инвестиции в проект составила 55 миллионов рублей. Объект находится в завершающей стадии, планируемая дата запуска назначена на август этого года. В целом завод рассчитан на пять тысяч килограммов продукции в смену.

Есть соответствующее соглашение с партнерами в России по поставке сырья для обеспечения производства. Наши собственные возможности не позволяют сегодня закупать сырье внутри республики. Однако, мы думаем, что такого рода объекты дадут стимул для развития животноводства в Абхазии", — сказал Гицба в эфире радио Sputnik Абхазия.

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