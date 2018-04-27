Благодыренко о ситуации в Армении: силовики проявили мудрость

В Армении разрешение ситуации затягивается на долгий период, заявил Благодыренко в эфире радио Sputnik. По его словам, силовики при этом никогда не идут на обострение, они всегда стремятся каким-то образом успокоить ситуацию.
"Это отличительная черта Армении", — сказал Благодыренко.
По его словам, в той, революционной ситуации, в которой находится Армения, все меняется достаточно быстро: каждый час происходит что-то новое.
"Решения о том, кто будет руководить страной, какая конфигурация будет, что будет происходить дальше, не должны приниматься на митинге, на улице", — сказал он.
Он подчеркнул, что это также отметило и международное сообщество. При этом он оценил то, что силовые структуры, ведомства и армия не допустили силового сценария. По оценке спикера, это было мудро.