Благодыренко о ситуации в Армении: силовики проявили мудрость

У митингов в Армении есть отличительная черта, уверен заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

В Армении разрешение ситуации затягивается на долгий период, заявил Благодыренко в эфире радио Sputnik. По его словам, силовики при этом никогда не идут на обострение, они всегда стремятся каким-то образом успокоить ситуацию.

"Это отличительная черта Армении", — сказал Благодыренко.

По его словам, в той, революционной ситуации, в которой находится Армения, все меняется достаточно быстро: каждый час происходит что-то новое.

"Решения о том, кто будет руководить страной, какая конфигурация будет, что будет происходить дальше, не должны приниматься на митинге, на улице", — сказал он.

Он подчеркнул, что это также отметило и международное сообщество. При этом он оценил то, что силовые структуры, ведомства и армия не допустили силового сценария. По оценке спикера, это было мудро.



