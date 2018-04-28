Хабенский о фильме "Собибор": для людей, умеющих чувствовать

В Варшаве прошла мировая премьера фильма Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Во время пресс-показа картины в пресс-центре МИА "Россия сегодня" режиссер и исполнитель главной роли рассказал о том, какую задачу перед собой ставил.

"Любая тема, если она касается людей, деликатна. Мне казалось, что на пике человеческого существования, а именно, на грани между возможностью через пять секунд не жить, человек проявляется максимально, он максимально прозрачен в этот момент. И мне показалось, что предложение, которое мне было озвучено, и эта история дают все возможности, чтобы поизучать, пофантазировать и попытаться, может быть, местами и парадоксально, показать людей. Мне кажется, что фильмы на подобную тему должны минимум не оставлять зрителя равнодушным, что очень важно. Этот фильм ориентирован на людей, которые умеют чувствовать, сопереживать, не бояться проявления своих чувств. А такого зрителя в России очень много, начиная с 12 лет и до бесконечности. И я предполагаю, что польский зритель ничем не отличается от нашего. Мы совершим турне по Европе, и я надеюсь, что примерно одинаковая неравнодушная реакция будет во всех странах и городах", — отметил Хабенский.

23 апреля в Варшаве прошла мировая премьера фильма Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.