Джопуа: Абхазия нуждается в опытных ветеринарах

Ежегодно в последнюю неделю апреля во многих странах отмечают День ветеринарного врача. О работе ветеринарной службы Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал начальник государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

"Ветеринарных врачей с высшим образованием сегодня в Абхазии не достаточно. Но службы есть во всех районах. Хотелось бы, чтоб работа проходила на более качественном уровне, но все связано с финансовыми трудностями.

Мы больше всего сталкиваемся с трудностями, как в лечении, так и в диагностике заболевании. Это все связано с нашими возможностями.

Что касается надзорной части нашей работы, мы понимаем, что ни один кружок сыра не должен продаваться без соответствующей экспертизы. К сожалению, охватить все это очень сложно. А граждане не понимают, к каким серьезным последствиям может привести зараженный продукт", — сказал Джопуа в эфире радио Sputnik Абхазия.