Врач-сомнолог Лупушор: способ избавиться от храпа есть

Врач – сомнолог Адриан Лупушор рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о причинах и способах избавления от храпа.

Храп является большой проблемой не только для тех, кто спит рядом с храпящим, но и для самого человека, страдающего таким недугом. По статистике ему подвержены более 70% мужчин и 50% женщин старше 30 лет.

Сомнолог Адриан Лупушор рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о причинах храпа.

"Самыми распространенными причинами храпа у взрослых являются ожирение и курение. Жир откладывается не только на животе и ягодицах, а еще и на шее, и на самом языке, из-за чего он становится большим и пространство для воздуха уменьшается. Жир откладывается даже в мягком небе, он становится тяжелее и мышцам труднее его держать в тонусе во время ночи. Почти 80 процентов людей, страдающих храпом, имеют лишний вес", — отметил Адриан Лупушор.

По словам собеседника, причиной храпа могут быть и врожденные аномалии.

"Храп может быть даже совсем незначительными аномалиями. К примеру, большая или слишком маленькая челюсть, длинная шея и т.д. У детей же причиной храпа скорее всего являются перенесенные заболевания, такие как хронический тонзиллит", — подчеркнул врач.

Адриан Лупушор подчеркнул, что, желая избавиться от храпа, в первую очередь следует сбросить вес и отказаться от курения.