15:30 29 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Адриан Лупушор
© Sputnik

Врач-сомнолог Лупушор: способ избавиться от храпа есть

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Врач – сомнолог Адриан Лупушор рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о причинах и способах избавления от храпа.

Храп является большой проблемой не только для тех, кто спит рядом с храпящим, но и для самого человека, страдающего таким недугом. По статистике ему подвержены более 70% мужчин и 50% женщин старше 30 лет.

Сомнолог Адриан Лупушор рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о причинах храпа.

"Самыми распространенными причинами храпа у взрослых являются ожирение и курение. Жир откладывается не только на животе и ягодицах, а еще и на шее, и на самом языке, из-за чего он становится большим и пространство для воздуха уменьшается. Жир откладывается даже в мягком небе, он становится тяжелее и мышцам труднее его держать в тонусе во время ночи. Почти 80 процентов людей, страдающих храпом, имеют лишний вес", — отметил Адриан Лупушор.

По словам собеседника, причиной храпа могут быть и врожденные аномалии.

"Храп может быть даже совсем незначительными аномалиями. К примеру, большая или слишком маленькая челюсть, длинная шея и т.д. У детей же причиной храпа скорее всего являются перенесенные заболевания, такие как хронический тонзиллит", — подчеркнул врач.

Адриан Лупушор подчеркнул, что, желая избавиться от храпа, в первую очередь следует сбросить вес и отказаться от курения.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
Неделя в объективе: рождение принца и футбол на высоте
Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты
Шоколадный мир: Астанда Джинджолия готовит домашние конфеты
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia