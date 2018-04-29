Лановой: "Бессмертному полку" - великое спасибо

26 апреля в пресс-центрах Sputnik состоялся видеомост "Бессмертный полк: по странам — единым маршем", в котором приняли участие представители Москвы, Таллина, Минска, Бишкека, Кишинева и Цхинвала.

"В Брянске состоялся форум победителей. Было невероятно много людей, которые воевали. Надо было видеть этих пожилых людей, героев, которые, как говорится в фильме "Белорусский вокзал", мы за ценой не постоим. Не постояли, уплатили эту невиданную цену, стояли и рыдали. И я плакал, потому что это для меня лучшее время в жизни, которое было, потому что это лучшая поэзия, военная проза, военные песни, военная живопись. Какой аспект искусства не возьми – лучшее там, потому что там были главные ответы на главные вопросы: быть или не быть нашей стране", — сказал Лановой.