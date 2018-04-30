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Борис Левитский
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Левитский: "Бессмертный полк" пройдет в 100 странах мира

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О предстоящем шествии "Бессмертного полка" в разных странах ко Дню Победы рассказал член центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Борис Левитский.

 

"Чтоб организовать такую огромную массу людей, чтобы был порядок и была безопасность, конечно, ведется огромная подготовительная работа. Это и волонтерское обучение, у нас уже зарождается идея создать университеты "Бессмертного полка", где мы собираем активистов и координаторов из малых городов. И к акции стало присоединяться все больше и больше людей. Мы приглашаем и соседей нашего государства. В частности, Республика Абхазия тоже присоединилась к этой акции. Тем самым акцентируя на общности, которая нас объединяет, и действительно мы все из Советского Союза.

В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 70 странах мира. В этом году, по предварительным заявкам, это будет более 100 стран мира, в том числе в Африке и в Азии", — отметил Левитский.

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