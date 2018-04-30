Левитский: "Бессмертный полк" пройдет в 100 странах мира

В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 70 странах мира. В этом году, по предварительным заявкам, это будет более 100 стран мира, в том числе в Африке и в Азии", — отметил Левитский.
О предстоящем шествии "Бессмертного полка" в разных странах ко Дню Победы рассказал член центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Борис Левитский.
В прошлом году "Бессмертный полк" прошел более чем в 70 странах мира. В этом году, по предварительным заявкам, это будет более 100 стран мира, в том числе в Африке и в Азии", — отметил Левитский.
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