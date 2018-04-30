Лунгин о фильме "Братство": Дагестан погрузил в реальность Афганистана

"Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом "Братство". Выход в прокат планируется осенью 2018 года", — говорится в сообщении.

Действие фильма происходит в 1988 году во время войны в Афганистане. От главного героя – молодого лейтенанта Василия Железнякова по прозвищу Грек – зависит безопасный проход дивизии через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась в Россию с наименьшими потерями, Греку придется остаться у него в заложниках.

Фильм основан на реальных событиях – воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.

"Весь фильм мы сняли в Дагестане. Я для всех ролей афганских брал таджикских актеров и это дало достоверность фильму. Пытались максимально приблизить фильм к реальности. Мы снимали фильм на пленку, потому что 89-й год, нужно было создать ощущение зерна, это изменило изображение", — рассказал Лунгин в интервью радио Sputnik.