Еринкич о "Пиноккио" в Сербии: после этого балета все чувствуем себя абхазами

О впечатлениях о совместной работе с композитором и дирижером Нодаром Чанба над балетом "Пиноккио", о том, как встретила сербская публика выступление абхазских танцоров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал сербский хореограф Драган Еринкич.

"С Нодаром Чанба мы встретились около 9 лет назад в Сеуле, где я работал над постановкой балета. Мы там разговорились и решили сделать что-то вместе. У меня уже тогда в голове была идея "Пиноккио", я ее предложил, Нодар Чанба был очень рад. Мы рады, что в спектакле выступали абхазские танцоры, они были звездами. Они прекрасно станцевали, были долгие аплодисменты, танцоры повторяли свой танец по просьбе зрителей. У всех зрителей и балетной труппы от их танца были мурашки по коже. И вообще, после этого совместного проекта, мы все здесь чувствуем себя абхазами", — сказал Еринкич в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

Премьера спектакля "Пиноккио" состоялась 28 апреля в Сербском национальном театре города Нови Сад. В подготовке балета задействовано около 300 человек.

В "Пиноккио" включены элементы абхазского танца, испанского болеро, итальянской тарантеллы, а также сербского коло.

В спектакле "Пиноккио" были задействованы четверо артистов из Абхазского государственного ансамбля танца. Это первый опыт абхазских артистов в классическом балете, так как ансамбль занимается исключительно народной хореографией.