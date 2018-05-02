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Станислав Лакоба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Лакоба о Келешбее: фигура сложная, многогранная и неоднозначная

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О правлении владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, о том, что могло послужить причиной его трагической гибели, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук Станислав Лакоба.

2 мая 1808 года  — дата трагической гибели владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба.  

"Келешбей был очень влиятельной политической фигурой. Если в начальный период он придерживался протурецкой позиции, то потом он больше придерживался уже российской позиции, хотя у него оставались трения с военным командованием и с Ниной Дадиани. Вместе с тем он поддерживал переписку с наполеоновской Францией, так что он был фигурой сложной, многогранной и неоднозначной. Говорить сейчас о том, что он был полностью на той или иной стороне, нельзя, он балансировал. Он понимал, что Россия обладает значительной мощью, вместе с тем он формально был связан с Османской империей. И лишь в 1806 или 1807 году он практически полностью оказался вне влияния Турции. И как раз происходят эти события. То есть было много заинтересованных сторон в его устранении. В том числе нельзя и турецкую карту сбрасывать, потому что все это в комплексе как раз и привело к его гибели", — отметил историк в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. 

В 1803 году Келешбей Чачба сделал первый шаг к сближению с Россией, намереваясь с ее помощью избавиться от турецкого влияния, под протекторатом которой находилась тогда Абхазия.

Некоторые царские чиновники выражали недоверие и скепсис по поводу отношения Келешбея к России. Келешбей трагически погиб ночью 2 мая 1808 года в Сухумской крепости. Существует две версии его гибели. По первой, Келешбей погиб от рук своего старшего сына Асланбея, за спиной которого стояла Турция, по второй – от рук младшего сына Сафарбея, за спиной которого стояла Россия.

После его гибели владетелем Абхазии стал Асланбей, а после занятия русскими войсками города Сухум-кале 10 июля 1810 года руководителем Абхазии стал Сафарбей.





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