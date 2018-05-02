Джинджолия о подготовке ко Дню защиты детей: надеемся на отзывчивость

"Мы готовим две акции. Одна из них будет проходить в магазине "Харзаман". Наши партнеры готовят благотворительную лотерею. Также мы планируем провести нашу ежегодную акцию "Картофель добра", которая в прошлом году прошла очень успешно в ресторане быстрого питания "Абургер". Все вырученные с продажи блюд из картофеля средства будут перечислены в наш фонд на лечение больных детей. Так как в прошлом году акция прошла очень активно, мы решили сделать ее ежегодной", — рассказала исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.