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Адамыр Сангулия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сангулия об участии в балете "Пиноккио": эмоции зашкаливали

Радио
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Заслуженный артист Абхазии, один из исполнителей абхазского танца в балете "Пиноккио" Адамыр Сангулия в cтудии Sputnik поделился впечатлениями от участия в постановке.

"Одни только положительные  эмоции от города, от балета. Это был наш первый опыт. Мы  исполняем народные  танцы, а здесь — участие в балете. Эмоции на самом деле зашкаливали. Были  и моменты растерянности, но затем потихоньку  влились в атмосферу", — сказал  Сангулия.

Он сообщил о том, что прототип Папы Карло — персонаж  из сказки Карло Коллоди Мистер Джепетти, отец Пиноккио —  в финале  спектакля, когда танцоры  исполняли абхазский танец, изъявил желание присоединиться к ним.

"Мы попытались  ему передать жесткость танца, наш колорит, думаю, что он справился", — сказал Сангулия.

Грандиозная премьера балета "Пиноккио" по мотивам рассказов итальянского писателя Карло Коллоди состоялась 28-30 апреля  в Сербском  национальном театре в  Нови-Саде.

Автор музыки к балету "Пиноккио" — маэстро Нодар Чанба.

В премьере приняли участие артисты Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Республики Абхазия.

Сербский национальный театр – старейший профессиональный театр не только в Сербии, но и в других южнославянских странах. В балете участвует около 300 человек, это самый масштабный проект Сербского национального театра в 2018 году.




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