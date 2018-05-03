Сангулия об участии в балете "Пиноккио": эмоции зашкаливали

"Одни только положительные эмоции от города, от балета. Это был наш первый опыт. Мы исполняем народные танцы, а здесь — участие в балете. Эмоции на самом деле зашкаливали. Были и моменты растерянности, но затем потихоньку влились в атмосферу", — сказал Сангулия.
Он сообщил о том, что прототип Папы Карло — персонаж из сказки Карло Коллоди Мистер Джепетти, отец Пиноккио — в финале спектакля, когда танцоры исполняли абхазский танец, изъявил желание присоединиться к ним.
"Мы попытались ему передать жесткость танца, наш колорит, думаю, что он справился", — сказал Сангулия.
Грандиозная премьера балета "Пиноккио" по мотивам рассказов итальянского писателя Карло Коллоди состоялась 28-30 апреля в Сербском национальном театре в Нови-Саде.
Автор музыки к балету "Пиноккио" — маэстро Нодар Чанба.
В премьере приняли участие артисты Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Республики Абхазия.
Сербский национальный театр – старейший профессиональный театр не только в Сербии, но и в других южнославянских странах. В балете участвует около 300 человек, это самый масштабный проект Сербского национального театра в 2018 году.