Сангулия об участии в балете "Пиноккио": эмоции зашкаливали

Заслуженный артист Абхазии, один из исполнителей абхазского танца в балете "Пиноккио" Адамыр Сангулия в cтудии Sputnik поделился впечатлениями от участия в постановке.

"Одни только положительные эмоции от города, от балета. Это был наш первый опыт. Мы исполняем народные танцы, а здесь — участие в балете. Эмоции на самом деле зашкаливали. Были и моменты растерянности, но затем потихоньку влились в атмосферу", — сказал Сангулия.

Он сообщил о том, что прототип Папы Карло — персонаж из сказки Карло Коллоди Мистер Джепетти, отец Пиноккио — в финале спектакля, когда танцоры исполняли абхазский танец, изъявил желание присоединиться к ним.

"Мы попытались ему передать жесткость танца, наш колорит, думаю, что он справился", — сказал Сангулия.

Грандиозная премьера балета "Пиноккио" по мотивам рассказов итальянского писателя Карло Коллоди состоялась 28-30 апреля в Сербском национальном театре в Нови-Саде.

Автор музыки к балету "Пиноккио" — маэстро Нодар Чанба.

В премьере приняли участие артисты Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Республики Абхазия.

Сербский национальный театр – старейший профессиональный театр не только в Сербии, но и в других южнославянских странах. В балете участвует около 300 человек, это самый масштабный проект Сербского национального театра в 2018 году.