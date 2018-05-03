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Вячеслав Холодков
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Холодков о выводе золотого запаса Турции из США: из-за поступков Трампа

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Эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков в эфире радио Sputnik прокомментировал вывод Турцией своего золотого резерва из Федеральной резервной системы США.

"Все говорят об осложнении политических отношений между Турцией и США, прежде всего в связи с событиями в Сирии. Однако истинные причины действий турецкого Центробанка — экономические, а политические здесь второстепенны", — сказал Холодков.

По его словам, дело в том, что экономика США развивается крайне неровно, и в ней наметились очень опасные тенденции.

"Быстрыми темпами растет государственный долг: он составляет уже 110 процентов ВВП страны или 21 триллион долларов. Резко растет и дефицит госбюджета. По некоторым оценкам, к 2020-му он будет составлять триллион долларов ежегодно. Причем налоговая реформа, одобренная Конгрессом, в ближайшие годы только увеличит этот дефицит", — заявил эксперт.

Он добавил: другие финансовые показатели также говорят о том, что Соединенные Штаты вступили в опасный период. Кроме того, на решение ЦБ Турции оказали влияние поступки Дональда Трампа, предпринимающего очень резкие и недостаточно продуманные шаги в экономике.

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. Это следует из годового отчета банка, опубликованного на официальном сайте организации. Если к концу 2016 года золотой запас турецкого ЦБ, хранившийся в американской ФРС, составлял 28,689 тонны, то к концу 2017-го в соответствующей графе стоял прочерк.




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