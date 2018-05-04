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Алхас Тхагушев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тхагушев: в Абхазии доступная среда создается без учета мнения инвалидов

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Председатель Ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев на площадке Sputnik рассказал о тех проблемах, с которым сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии.

"Мы можем сказать, что появляются пандусы, но, к сожалению, как правило, эти пандусы делаются не по нормативу. Вызывает большое сожаление, что на них уже потрачены деньги. Можно было бы меньшими средствами сделать пандусы, если бы во время строительства к нам обратились. Мы всегда готовы подсказать. Самый страшный в плане безопасности пандус в Государственном музее, он безумно крутой и с поворотом, нелепыми выглядят пандусы в РУСДРАМе, которые совершенно не функциональны. Люди, видимо, из благих побуждений старались сделать эти элементы доступности, но проблема в том, что нужно это делать с учетом мнения тех, для кого это делается, либо очень строго следовать нормативам.

У нас есть постановление правительства, которое носит рекомендательный характер, это только для строительных фирм, работающих по инвестиционному плану. Во всех остальных фирмах подрядчик может не учитывать  эти нормы. Только как благое пожелание. Обязывающего норматива, к сожалению, нет", — отметил Тхагушев.

Удобная среда и образование: чего не хватает людям с инвалидностью в Абхазии>>

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда людей имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения мира.




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