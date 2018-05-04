Черняев: в Абхазии есть база для развития радиационных технологий

"Современное лечение онкологии без физика быть не может. Два специалиста, радиотерапевт и медицинский физик, они вместе планируют онкологическое лечение. Порой эти два человека, чтобы разработать лечение, сидят неделями. Это современное лечение, это современный уровень. При таком уровне лечения можно обеспечить не только себя, но и окружающие регионы специалистами высоко уровня. Одно из направлений, которое можно развивать в Абхазии – это радиационные технологии. Для этого надо подготавливать кадры, инженерные, потому что эти люди должны работать на установках, дальше они всему обучатся. Для того чтобы поднять экономику республики, поднять промышленность республики, нужно выбрать приоритетные направления и развиваться, а база для этого здесь есть. Здесь хороший физико-технический институт, надо работать с Московскими вузами и целевым образом подготовить специалистов. И тогда будет множество проектов, связанных с радиацией. Сейчас радиация служит человечеству", — сказал Черняев в эфире радио Sputnik Абхазия.